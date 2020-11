Heute ist der Welttag der Philosophie. Da kommen mir zuerst Männer mit Perücken in den Sinn: Immanuel Kant, Voltaire und Co. Der moderne Philosoph muss jedoch weder gepudert noch von hohem Rang sein.

Ans Philosophieren im modernen Kontext denke ich, wenn sich Berliner und dorthin gezogene endlos darüber streiten können, wie man mit Zug, Bahn und Bus am schnellsten von einem Stadtteil zum nächsten kommt. Und wann jemand überhaupt den Namen Berliner verdient. Wenn meine Oma den Kuchenteig aus Prinzip nur im Uhrzeigersinn rührt – „sonst wird er nichts“. Wenn ich in Gotha die ureigene Phrase höre „es nützt ja nüscht – was soll’s denn werden?“

Das sind in erster Linie natürlich Weisheiten und Angewohnheiten, sehr deutsche obendrein. Doch dahinter stecken Denkweisen, mit denen man sich das Leben zu erklären versucht. Ganz individuelle, stille Richtlinien, mit denen jeder sein Leben in Bahnen zu lenken versucht. Nicht die tiefgründige Suche nach dem Sinn des Seins, nicht die Frage nach des Pudels Kern, sondern schnörkellose Straßenphilosophie.

So steckt in jedem ein Philosoph. Und bei solch einer Vielzahl an Philosophen sind diejenigen die Besten, die sich mitteilen, aber auch zuhören können im Land der Dichter und Denker.