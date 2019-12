Wangenheim. 127 Weihnachtskrippen und sowie 47 weitere Schnitzarbeiten zeigt derzeit Hans Herr in einer Ausstellung in Wangenheim.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jesuskind aus Meerschaum oder Engel aus Styropor

Weihnachten geht für Hans Herr über den Dreikönigstag, 6. Januar, hinaus. Bis weit in den Januar hinein zeigt der Wangenheimer auf seinem Hof Krippen aller Art. 127 sind es insgesamt, in einem Stück oder als Einzelfiguren-Ensemble gefertigt, sowie 47 weitere Schnitzarbeiten. Deren Bandbreite reicht von Nussknackern, Räuchermännchen bis zu Christus am Kreuz.

Das Gros davon ist Marke Eigenbau, hauptsächlich aus Holz geschnitzt, auch aus Meerschaum oder Styropor. Was dem 77-Jährigen in die Hände kommt, ihm für geeignet erscheint, daraus schnitzt, formt, baut er bevorzugt das Jesuskind, Maria, Josef, die Hirten und Tiere im Stall von Bethlehem oder die Heiligen Drei Könige.

Was wie eine Felsenlandschaft aussieht, dient im Sommer als Backofen. Foto: Wieland Fischer

Schon am Toreingang lädt seit Beginn der Adventszeit eine große Krippe zum Besuch der Ausstellung ein. Über der Heiligen Familie schwebt ein kräftiger Engel. Bei einem Sturm sei der schon einmal durchs halbe Dorf geflogen, berichtet Herr. Aber jeder in Wangenheim wisse, woher der Engel stamme. So kehrte das federleichte Modell wieder an den angestammten Ort zurück.

Inzwischen ist es die 13. Krippenausstellung, die der heute 77-Jährige in Eigeninitiative präsentiert. Die Sammlung ist von Jahr zu Jahr gewachsen.

Wenn er ein Holzstück betrachte, sehe er anhand der Schwingungen und Maserung, was sich daraus schnitzen lasse. „Das hat sich aus dem Holz so ergeben“, sagt Hans Herr über ein Kruzifix. „Ich habe viel mit Obsthölzern gearbeitet.“ Er deutet dann auf einen Saurier. „An dem habe ich fast gar nichts gemacht.“

Diese Krippenfiguren sind aus Meerschaum geschnitzt. Foto: Wieland Fischer

Die Vorstellung ist das eine, handwerkliches Können und Hingabe das andere. Herr bringt dafür alles mit. Zu den neueren Arbeiten zählt eine Krippe aus einem Stück. Maria, Josef und das Christuskind in einem Block. Andere sind so fein gearbeitet, dass sich die Figuren zwar noch erkennen, das Material sich nur erahnen lässt. Herr: „Das ist aus Knochen gefertigt.“

Bis Mitte Januar kann die Austellung auf Herrs Hof in Wangenheim besichtigt werden. Voranmeldung erbeten unter Telefon: 036255/80365 oder per Mail: svejen@web.de