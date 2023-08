Jetzt beteiligen: Wie sollen Gothas Grün- und Freiräume aussehen?

Gotha. Das Gartenamt Gotha sucht Meinungen zum Grün- und Freiraumkonzept der Stadt. So kann man sich beteiligen:

142 Mal haben Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt bereits die Chance genutzt, ihre Ideen und Hinweise für das Grün- und Freiraumkonzept in Gotha beizusteuern. Mitte Juni begann die Öffentlichkeitsbeteiligung, die für mehr Teilhabe an der Planung öffentlicher Grünanlagen sorgen soll. Noch bis Ende September bleibt die Befragung auf dem Onlineportal „PUBinPLAN“ geöffnet. Am 1. September informiert das Gartenamt auf dem Neumarkt über das Projekt.

Teilnehmen unter pubinplan.th-deg.de/gotha