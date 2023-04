Kreis Gotha. Der nächster Termin zur virtuellen Bürgersprechstunde ist am 21. April.

Seine nächste Sprechstunde via Videokonferenz veranstaltet Landrat Onno Eckert (SPD) am Freitag, 21. April, von 13 bis 14.30 Uhr. „Freitag ab eins macht Onno deins“ ist das Motto des Gesprächs mit Bürgerinnen und Bürgern über Themen im Landkreis. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 03621/214287 oder per E-Mail an blr@kreis-gth.de.

Zugang unter: www.landkreis-gotha.de/service/freitag-ab-eins/