Jubiläum des Luthervereins: Kunstausstellung und Konzert

Tambach-Dietharz. Lutherverein Tambach-Dietharz begeht zehnjähriges Bestehen.

Der Lutherverein Tambach-Dietharz besteht zehn Jahre. Dazu gibt es eine breitgefächerte Kunstausstellung in der Lutherkirche sowie in der Ausstellungshalle am Markt. Künstler wie Gert Weber und Jorge Villalba oder Mitglieder des Foto- und Keramikclubs präsentieren Arbeiten unter dem Motto „Welt voller Wunder“. Am Sonntag, 17. September, wird in der Lutherkirche gefeiert. 17 Uhr treten der Junge Bläserkreis Mitteldeutschland und Auswahlchor der EKM auf, gegen 18.45 Uhr gibt das Duo „Crepes Sucette“ ein Konzert. Los geht es bereits 15 Uhr mit Kaffeetafel.

Die Ausstellung in Kirche und Halle ist bis 8. Oktober zu sehen, freitags 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags jeweils 14 bis 18 Uhr.