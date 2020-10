Jugendliche entfachen Feuer in Abrisshaus in Gotha

Sonntagabend wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude in der Gartenstraße in Gotha gemeldet. Drei junge Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren entfachten Feuer in einem Grill, das auf die verbaute Dachpappe des Hauses übergriff. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten durch einen raschen Löscheinsatz verhindern.

Gegen die Drei wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

