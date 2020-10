Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus - Falscher Monteur - Mehrere Autos beschädigt

Jugendliche verschwinden und lösen Polizeieinsatz aus

In der Nacht auf Sonntag teilte in Neudietendorf eine 39-Jährige das Verschwinden ihrer 14-jährigen Tochter und deren ebenfalls 14-jährigen Freundin mit. Nach Einsatz eines Fährtenhundes sowie umfangreicher Ermittlungen konnten die beiden Mädchen in den Morgenstunden bei einem 16-jährigen Freund angetroffen und anschließend an die Eltern übergeben werden.

Falscher Monteur

Sonnabend gegen 19 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unter Vortäuschen falscher Tatsachen Zutritt zur Wohnung eines 92-jährigen Pflegebedürftigen in der Straße „Ekhofplatz“ in Gotha. Der selbst ernannte Heizungsmonteur entwendete bei seinem Aufenthalt die Geldbörse des 92-Jährigen. Der Unbekannte soll ca. 1,70 m groß, ca. 40 Jahre alt sowie von muskulöser Gestalt sein. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0231703/2020 entgegen.

Mehrere Autos beschädigt

Eine 38-jährige Fahrerin teilte am Sonntag gegen 9.15 Uhr mit, dass der Außenspiegel ihres KIA beschädigt wurde. Der PKW war über Nacht in der Gothaer Leesenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme wurden vier weitere Fahrzeuge festgestellt, an denen ebenfalls die Außenspiegel beschädigt wurden. Zeugen, welche in der Nacht auf Sonntag etwas beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0231950/2020 bei der Polizei Gotha.

Motorräder entwendet

In der Zeit von Samstag gegen 22 Uhr bis Sonntag gegen 9 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Garage in der Wechmarer Mühlenstraße. Der oder die Täter entwendeten dort zwei baugleiche Motorräder der Marke TM Racing. Bei den Motorrädern handelt es sich um blau-gelbe Cross-Maschinen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. Angaben zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0231928/2020 zu melden.

Eingangstür beschädigt

Kurz nach Mitternacht beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in den Straße „Strauch“ in Mechterstädt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem bzw. den Täter(n) nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0231793/2020 entgegen.