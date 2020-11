Jugendliche nähern sich in Gotha künstlerisch der Demokratie

Wie viel können Kinder mit Demokratie anfangen? Jede Menge! Das unterstreicht der Herbstferien-Workshop für Jugendliche im Gothaer Tivoli. In dem haben sich die sieben Teilnehmer nicht nur theoretisch diesem Begriff genähert. Wiewohl am Anfang schon ein begrifflicher Blick aufs Thema geworfen wurde.

Dass der nicht trocken ausfiel, dafür sorgten Mitglieder der Jugendorganisationen von SPD, Piraten und Linke, die mit den sechs Mädels und dem einen Jungen quicklebendig übers Wesen der Demokratie diskutierten. Der Historiker Daniel Faustmann arbeitete mit ihnen heraus, welche Bedeutung diese für das alltägliche Leben hat.

Johanna und Felix (zwölf Jahre) haben sich dem Thema „Demokratie machen“ künstlerisch genähert. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Danach ging es überaus praktisch zur Sache. Es war den Kindern selbst überlassen, mit welchen Techniken sie ihren Arbeiten Ausdruck verleihen wollten. „Sie arbeiteten mit Farbe, mit dem Zeichenstift oder fertigten Collagen“, sagt Designerin und Illustratorin Michalina Koch, die ihren Schützlingen mit technischen Ratschlägen zur Seite stand. Felix, zwölf Jahre, aus Günthersleben-Wechmar malte einen furchteinflößenden, riesigen grünen Drachen. Wer meint, das Tier habe wenig bis gar nichts mit Demokratie zu tun, irrt. Denn Felix kennt sich mit chinesischer Tradition aus. Und hier verheißt der Drache Glück und Wohlstand. Beides kann es nach Meinung des Zwölfjährigen nur in einer Demokratie geben. „Das Thema hat unseren Sohn mächtig beschäftigt“, erzählt Felix‘ Vater. „Er kam nach Hause und hat sofort angefangen, über Demokratie zu reden.“

Ein zweites künstlerisches Mittel, mit dem sich die Kinder dem Thema stellten, war die Fotografie. Die Fotokünstlerin Sylwia Mierzynska brachte ihnen nicht nur Grundbegriffe und Funktionen der Kamera bei, sondern schärfte auch ihren Blick fürs Detail. „Die Kinder haben aufgeschrieben, was für sie die Demokratie besonders wichtig macht, Toleranz beispielsweise oder auch Freiheit. Dann sind wir auf Exkursion in der Stadt gewesen und haben Ausschau nach einzelnen Worten gehalten, in denen die Buchstaben vorkamen. Die wurden dann fotografiert und wie Collagen zu dem Begriff zusammengeführt, den das Kind aufgeschrieben hat“, beschreibt Sylwia Mierzynska ihre Herangehensweise. Was in der Ferienwoche im Workshop entstand, verschwindet nicht im stillen Kämmerlein. Die Werke werden in unterschiedlichen Orten in der Stadt zu sehen sein.

Jörg Bischoff vom Verein Kommpottpora, der gemeinsam mit Demokratie im Landkreis und der Stadtteilarbeit Gotha-West den Workshop organisierte, verspricht, dass sie im Garten der Tivoli-Gedenkstätte zu sehen sein werden. Dazu wird ein Bauzaun im Dreieck aufgestellt. Ebensolche wird es in der Stadt geben, auf dem Neumarkt und am Coburger Platz. Dort kann man dann sehen, wie wichtig Demokratie für Kinder und Jugendliche ist und welche konkreten Vorstellungen sie damit verbinden.

Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen ist die Gedenkstätte Gothaer Tivoli, Am Tivoli 3, ab sofort geschlossen. Die für den 3. November angekündigte Veranstaltung „100 Jahre Thüringen“ mit dem Gothaer Kartographen Hartmut Reichmuth wird vertagt. Der neue Termin wird bekanntgegeben.