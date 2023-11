Jugendliche Retter erhalten Arnoldi-Medaille des Landkreises Gotha

Gotha. Zur Ehrenamtsgala des Landkreises Gotha werden in der Stadthalle 37 Frauen und Männer für ihr Engagement ausgezeichnet.

Zur gemeinsamen Ehrenamtsgala des Landkreises und der Regionalstiftung derKreissparkasse Gotha sind 37 Frauen und Männer aus dem Landkreis Gotha in der Stadthalle ausgezeichnet worden. Mit der Arnoldi-Medaille wurden Justin Riede, Magnus Knobloch und Emely Sophie Ritter von Landrat Onno Eckert geehrt. Sie hatten am 12. April 2022 in Seebergen einen regungslos im Angerteich treibenden Mann aus dem Wasser gezogen, Wiederbelebungsmaßnahmen gestartet und den Notruf gewählt. Zwar ist der Mann später im Krankenhaus gestorben, doch ohne die Zivilcourage der Jugendlichen hätte er niemals eine Chance zum Überleben gehabt, begründet Landrat Eckert die Auszeichnung.