Junge Musiker aus dem Kreis Gotha auf Bundesebene erfolgreich

Hanna Beck (Sopran) aus Drei Gleichen und Konrad Fialik (Drum-Set) aus Gotha gehören zu den 66 Thüringer Preisträgern des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“. 1200 Wertungsspiele haben in Zwickau, Werdau und Umgebung an neun Wettbewerbstagen stattgefunden. Fast 2300 junge Musiker nahmen am Wettbewerb teil. Die Beurteilung übernahm die Bundes-Jury bestehend aus 130 Juroren. Anfang Juli soll es einen Empfang für die Preisträger in Erfurt geben.