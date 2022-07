„Jurassic Park“ am Schloss Friedenstein

Gotha. Ein Open-Air-Kino ist vor der Gothaer Schloss-Kulisse geplant.

Zum Auftakt des Friedenstein-Open-Air 2022 gibt es am 8. Juli nicht nur das Jugendkonzert um 10 Uhr. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach und Stiftung Schloss Friedenstein zeigen ab 22 Uhr in Kooperation mit Cineplex Gotha „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ am Schloss Friedenstein.

Am Samstag, 9. Juli, 20.30 Uhr geht es auf der Bühne mit „Philharmonie unplugged“ weiter. Die Kinderchöre der Grundschulen Hörselgau, Tambach-Dietharz, des Chorprojekts der Oststadtschule Eisenach und Regelschule Wutha sowie der Eisenacher Musikschule präsentieren mit Thomas Hahn, Band, Solistin Edita Abdieski und Streichern der Philharmonie einen Streifzug durch Musikgenres.

Karten zu 11 Euro gibt es vor Ort, im Cineplex sowie für Konzerte im Ticket-Shop-Büro der Philharmonie, Hauptmarkt 33.