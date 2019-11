Jury tagt zum Unternehmer des Jahres

Unternehmerinnen und Unternehmer öffentlich zu ehren, die das Risiko ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit selbst tragen, das ist nun bereits im elften Jahr das Anliegen des Gothaer Kreisverbandes im eingetragenen Verein Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband Deutschland (BVMW). Den Unternehmer das Jahres galt es am Donnerstagabend zu bestimmen. Dazu hatte sich in einem großen Beratungsraum der VR-Bank Westthüringen in der Querstraße der Kreisstadt eine vielfältig zusammengesetzte Jury zusammengefunden.

Ralf Schomburg (VR Bank Westthüringen), Raic Pache (Landratsamt Gotha), Anka Wolf (Leiterin des Regionalen Service-Centers der IHK Erfurt in Gotha) Rainer Seyfarth (Inhaber Autohaus Seyfahrt), Nicole Schwan (Referatsleiterin für Wirtschaftsförderung Gotha), Otto Eismann (BVMW), Nicole Pfeifer (Kreissparkasse Gotha) und Ralf-Peter Kroschel (IWB Kroschel, Preisträger Unternehmer des Jahres 2014) versuchten eine erste Bewertung der eingereichten Vorschläge.

Neu in der Jury sind Ralf-Peter Kroschel sowie Nicole Schwan und Anja Wolf, die beide erst in diesem Jahr ihre aktuellen beruflichen Aufgaben übernommen haben. Auf eine vielfältig zusammengesetzte Jury lege er Wert, erörterte Eismann, warum von der Verwaltung über das Finanzwesen bis zu Handel, Entwicklung und Produktion alles dabei sei.

Den Preisträger selbst will die Jury erst kurz vor dem für den 1. Februar geplanten Unternehmerball bekannt geben. In den Vorjahren waren das neben Ralf-Peter Kroschel, dessen Unternehmen filigrane innerbetriebliche Transporttechnik sowie Automatisierungstechnik verschiedenster Art und im Kundenauftrag kompliziert geformte Teile herstellt, auch das Handelsunternehmen Straub KG, die Hornschuh GmbH & Co KG (ebenfalls Metallverarbeitung) und Hannelore Neher vom Quality-Hotel in der Ohrdrufer Straße in Gotha.

Ein weiteres Thema für die Jury ist die gelungene Unternehmensnachfolge. Während für den Unternehmer des Jahres eines der Auswahlkriterien ist, Mehrheitseigentümer der Firma zu sein, ist bei der gelungenen Unternehmensnachfolge neben dem mindestens fünfzigprozentigen Anteil die Frist von zwei Jahren, in denen das Unternehmen mit dem neuen Chef oder der neuen Chefin am Markt geblieben sein muss. Mit dem Preis will der BVMW Persönlichkeiten dafür begeistern, Verantwortung zu übernehmen.

Nicht jedes Unternehmen im Landkreis findet einfach einen Nachfolger, wenn die Alt-Besitzer in den Ruhestand gehen wollen. Ausgezeichnet mit dem Preis „Erfolgreiche Unternehmensnachfolge“ wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Andrea Langenhan vom BMW-Vertragshändler Langenhan, die Krumbein rationell GmbH & Co KG und die Klatt Metallbau GmbH.

Veranstaltungsort für den Unternehmerball waren in der Vergangenheit unterschiedliche Städte und Gemeinden im Kreis Gotha, oft aber nicht immer jene, in denen auch der Unternehmer des Jahres seinen Sitz hatte. Der Ball im am 1. Februar im kommenden Jahr soll in der Stadthalle Gotha um 19 Uhr beginnen. Otto Eismann kündigt an, dass nach der Verleihung der beiden Preise die Galaband Nightfever aus Leipzig spielen werde. Eine Rock’n’Roll-Akrobatik-Schau werde es geben. Der Verein Art der Stadt tritt auf. Auch gebe es ein exklusives Buffet.