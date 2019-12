Renè Rommeiß, Robin Heffe, Nico Milz, Marie-Catherine Jungkurth und Simone Lamperti (von links) beim Zubereiten und Ausgeben des Essens in der Begegnungsstätte Liora.

Gotha. Junge Leute kochen mehr als 60 Portionen Essen und verteilen sie an bedürftige Menschen in Gotha.

Jusos kochen in Begegnungsstätte Liora

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jusos kochen in Begegnungsstätte Liora

Bei einer vorweihnachtlichen Koch-Aktion haben sechs Mitglieder des Kreisverbandes der Jungsozialisten (Jusos) am Mittwoch mehr als 60 Portionen Roulade mit Klößen und Rotkraut in der Begegnungsstätte Liora im Gothaer Augustinerkloster zubereitet und an bedürftige Menschen ausgegeben. Die Zutaten für das Essen finanzierten René Rommeiß (von links), Robin Hoffe, Nico Milz, Marie-Catherine Jungkurth über einen genehmigten Förderantrag des Kreisjugendringes. Weitere Helfer sind Simone Lamperti (rechts), Nadja Günther und Kathrin Naumann vom Diakonie-Team sowie Max Opitz und Paul Jasper Rosch von den Jusos.