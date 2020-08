Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaffeenachmittag in der Gothaer Orangerie

Die Orangerie-Freunde Gotha haben ihr Programm auf die Corona-Beschränkungen eingestellt. Am Sonntag, 16. August, von 14 bis 17 Uhr, richten sie in der Orangerie Gotha den zweiten Kaffeenachmittag nach der Corona-Pause aus. Es gibt selbstgebackenen Kuchen, verschiedene Kaffeevariationen, Orangerie-Sekt und alkoholfreie Getränke. Es gelten die für die Gastronomie vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Ein Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Erreichen des Platzes getragen werden, darauf weist deren Sprecher Uwe Ulrich hin.

Nach der langen Zwangspause, in der auch das Orangenblütenfest abgesagt werden musste, starten die Orangerie-Freunde wieder ein an die veränderten Regeln angepasstes Programm. Als nächste Veranstaltungen sind am Samstag, 5. September, ein Club-Kino-Abend geplant, am 10. Oktober ein Whisky-Tasting, am 14. November eine Weinreise um die Welt mit Verkostung und am 12. Dezember der Advent in der Orangerie.

Der Erlös der Veranstaltung soll der Errichtung eines neuen Kamelien-Hauses am historischen Standort hinter dem nördlichen Treibhaus zugutekommen.

Weitere Informationen unter www.orangerie-gotha.de