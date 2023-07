Kaffeetafel der Schönauer Backfrauen

Schönau. Die Schönauer Backfrauen laden am 30. Juli zu einer Kaffeetafel ins Hofcafé nach Schönau/Hörsel ein.

Die Schönauer Backfrauen laden am Sonntag, 30. Juli, zu einer Kaffeetafel mit musikalischer Umrahmung am Hörselbergmuseum in Schönau/Hörsel ein. Beginn ist um 14 Uhr im Hofcafé. Gleichzeitig kann die Open-Air-Ausstellung anlässlich des 250. Geburtstages von Carl Friedrich August Mosengeil (1773-1839) am Hörselbergmuseum besichtigt werden. Auf neun großen wetterfesten Planen, die an den drei Außenfassaden des Museumskomplexes angebracht sind, kann man viel Interessantes zum Leben und Wirken des vielseitig begabten, für seine Zeit fortschrittlichen Mannes erfahren. Die Ausstellung ist noch bis Oktober zu sehen.

Interessierte Besucher können auch am Gottesdienst, der um 14.30 Uhr beginnt, in der Kirche teilnehmen.