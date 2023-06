Kapellen spielen in Wölfis zum Jubiläum auf

Wölfis. Blasorchester Wölfis richtet Musikfest aus. Konzertreigen auf der Freilichtbühne im Schulgarten

Das Geburtstagskind, das Blasorchester Wölfis, lädt zum Jubiläum „145 Jahre Wölfiser Blasmusik“ am ersten Juliwochenende in den Wölfiser Schulgarten zu einem Musikfest ein. „Die Freude ist groß, dass befreundete Blasorchester aus dem Ilmkreis und dem Landkreis Gotha an diesem Wochenende zu uns kommen und gemeinsam mit vier Wölfiser Musikformationen gute Stimmung verbreiten werden“, teilt Siegfried Brückner, der langjährige musikalische Leiter und heutige zweite Vereinsvorsitzende des Blasorchesters Wölfis, mit. Das Fest beginnt am Samstag, 1. Juli, 20 Uhr mit einem Tanzabend, mit Musi-Men und Solarband. Zum Frühshoppen am Sonntag, 2. Juli, 10.30 Uhr spielt die Kapelle „Haid`n Durscht“ aus Wölfis auf.

Den Konzertreigen ab 13 Uhr eröffnen die Gastgeber, das Blasorchester Wölfis, Danach spielen Kinder- und Jugendblasorchester Wölfis, Musikverein Geraberg, Kapelle „ohne Namen“ aus Wölfis, die Blaskapelle Oehrenstock, Liebensteiner Musikanten und Gräfenhainer Blasmusikanten auf. Im Sinne „Verein für Verein“ unterstützen die Wölfiser Vereine bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Festes, berichtet Brückner, ebenso Gewerbetreibende und die Stadt Ohrdruf.