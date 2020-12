Karl-Marx-Straße in Bufleben hat neue Leitungen und Anschlüsse

Noch stehen die Baucontainer am östlichen Ende der Karl-Marx-Straße in der Nessetal-Ortschaft Bufleben. Umrahmt vom Baugeschehen ist ein mit großen bunten Weihnachtskugeln geschmückter Baum. An den Verbindungen des neuen Bürgersteig-Pflasters zu einigen Hauswänden muss noch gearbeitet werden. Rot-weiße Sperrzäune grenzen den Bereich inmitten des Ortskerns von Bufleben noch ab.

Doch der aufwendigste Teil der Arbeiten in der Straße, die von der Einmündung der Kreisstraße 4 in die Tonnaer Straße, wie die Kreisstraße 19 innerörtlich heißt, zum Bürgerhaus und zur Gaststätte „Zur Linde“ führt, ist bereits geschafft. Für die Baumaßnahmen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) war bereits in der vergangenen Woche Bauabnahme. Sie verlief ohne Probleme, berichtet Anke Lieder, die im WAG für die Baustelle zuständig war. Regelmäßige Teilabnahmen haben dies gewährleistet.

Seit dem Frühjahr setzen Tiefbauer der Firma „TUG - Tiefbau- und Umweltservice GmbH“ aus Kölleda das „Komplexobjekt Karl-Marx-Straße Bufleben - Kanal-, Trinkwasser-, Elektro- und Straßenbauarbeiten“ um. Die Planung hatte das Ingenieurbüro John & Stolze aus Erfurt übernommen. Jörg Stolze ist der Verantwortliche vor Ort. Ausgehend vom WAG, der dort ein Mischsystem zur Ableitung des Oberflächenwassers von Grundstücken in die örtlichen Gewässer und zur Ableitung von Schmutzwasser zur Kläranlage im Gothaer Heutalsweg installiert hat, um den heute geltenden Umwelt-Richtlinien gerecht zu werden, ist dort eine gemeinsame Baumaßnahme vieler Partner begonnen wurden.

Mitarbeiter der Firma TUG aus Kölleda gestalten auch die Randbereiche der sanierten Straße. Foto: Peter Riecke

Hätte der WAG allein gebaut, wäre lediglich die Oberfläche der Fahrbahn wieder so hergestellt worden, wie sie vor dem Beginn der Verlegung von Kanal und Hausanschlüssen war. Trotzdem trägt der WAG in diesem Fall einen Teil der Kosten des Straßenbaus. Auf dem Baufeld sind zuzüglich zum Mischwasser-Kanal fünf Schachtbauwerke mit lichten Durchmessern von 800 bis 1200 Millimeter errichtet und 19 Hausanschlüsse hergestellt. Der Kanal selbst ist 95 Meter lang, hat Durchmesser von 250 bis 400 Millimeter und wurde wie heute üblich in Polyprophylen ausgeführt. Auch die Schächte werden mit dem Kunststoff ausgekleidet. Mit einer Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren wird gerechnet. 240 Meter neue Trinkwasserleitung mit höherer Festigkeit sind gelegt. Auch hier wird von einer Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren ausgegangen.

Sechs Häuser haben neue Hausanschlüsse für Trinkwasser erhalten. An elf Häusern wurden die Hausanschlüsse mit der neuen Leitung verbunden. Die Firma Bellinger, die auch die Straßenbeleuchtung neu baute, legte im Auftrag der Thüringer Energienetze AG (TEN) neue Stromkabel unter die Erde. TEN war unter Leitung von Hans-Jörg Köllner gleichberechtigter Partner beim Bau. Dabei musste, um die Anwohner weiter mit Strom zu versorgen, um ein altes Kabel herum gebaut werden. Inzwischen sind alle Masten abgebaut und es wird nur noch über Erdkabel versorgt. Zugleich ließ TEN im Auftrag des Internet-Anbieters Netcom Leerrohre für Glasfaser-Kabel verlegen. Die Stadtwerke Gotha legten neue und weitere Gasleitungen- und Anschlüsse.

Die Kosten der Baumaßnahme betragen allein im Bereich des WAG 182.000 Euro für die neue Trinkwasser-Versorgung und 153.000 Euro für die Schmutzwasser- und Oberflächenwasser-Entsorgung. Alles zusammen kostet etwa 700.000 Euro.

Nessetal-Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler Nessetal) ist froh, dass die Karl-Marx-Straße in Bufleben bald fertig sein wird. Foto: Peter Riecke

Am 3. Dezember wurde nun die Asphalt-Tragschicht eingebaut. Eine Entscheidung über den Einbau der Asphalt-Deckschicht soll bis zum 12. Dezember in Abhängigkeit vom Wetter erfolgen. Auch die Gehwege werden bis zum Jahresende endgültig fertiggestellt, teilen Petra Thiel und Siegfried Juhnke, die seitens der Gemeinde Nessetal die Baustelle betreuten, am 3. Dezember mit.