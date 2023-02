Katastrophen und menschengemachte Desaster

Anette Denner ist Pastorin in Seebergen.

Wort zum Sonntag: Anette Denner über Erdbebenopfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet und den sinnlosen Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Als ich die ersten Nachrichten von diesem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet gehört habe, war mein erster Gedanke: So, und jetzt müssen alle kriegerischen Kämpfe aufhören. Jetzt gibt es anderes zu tun, als dieses menschengemachte Zerstören. Jetzt muss den Erdbebenopfern geholfen werden.

Ja, Hilfe kam. Einige unter den Trümmern verschüttete Menschen konnten gerettet werden. Dennoch bleibt es unvorstellbar, was dieses Beben an Zerstörung gebracht hat. Noch immer steigt die Zahl der Toten täglich. Tausende Menschen werden noch vermisst. Familien trauern, stehen vor ihren zerstörten Häusern… Wir sehen ja nur die Bilder. Aber wie mag sich das anfühlen, dort mitten drin zu sein, alles verloren zu haben…

Und während wir in unseren warmen gemütlichen Wohnungen gut versorgt sind, machen sich Hilfsorganisationen auf den Weg in dieses Chaos hinein. Sie bauen Notunterkünfte auf und tun, was getan werden kann. Ihnen gebührt unsere volle Anerkennung und Unterstützung.

Auf der Suche nach friedenstiftenden Kräften

Umso schmerzlicher, dass neben dieser Katastrophe immer noch dieser sinnlose Krieg zwischen Russland und der Ukraine wütet, dieses menschengemachte Desaster, an dem im Hintergrund skrupellose Machthaber jedem Kriegstag neu ihren Profit steigern.

Friedensverhandlungen scheinen gar nicht in Betracht zu kommen. Stattdessen wird nur diskutiert, wann welche Panzer und wie viele Waffen geliefert werden. Das geht nun schon seit fast einem Jahr so. Es macht mich wütend, traurig und gleichzeitig spüre ich diese frustrierende Hilflosigkeit. Scheinbar gibt es zurzeit auch keine friedenstiftenden Kräfte, die diesem Treiben wirksam ein Ende machen können?

Der kommende Sonntag trägt den Namen Estomihi. Dieser bezieht sich auf Worte aus dem Liederbuch der Bibel, im Psalm 31 heißt es: Sei mir ein starker Fels. Diese Bitte äußert ein uns unbekannter Mensch. Wir wissen nicht, was ihn umtreibt oder belastet. Aber es ist offensichtig, dass er oder sie etwas zum Festhalten braucht. Etwas, dass den Wogen des Lebens stand hält.

Sei mir ein starker Fels. Diese Worte sind an Gott gerichtet, dem offensichtlich zugetraut wird, dass ER solchen Halt bieten kann.

An solche Hoffnung möchte ich mich anlehnen, wenn sich in mir Resignation und Ohnmacht breit machen wollen. Solche lebensfeindlichen Kräfte gehören für mich ins Gebet.

Dort können wir sie auch am kommenden Sonntag gemeinsam mit anderen ablegen. Das hilft, unseren Weg trotz allem weiter zu suchen und das uns Mögliche weiter zu tun.

Anette Denner ist Pastorin des Kirchspiels Seebergen.