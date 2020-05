Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katzenfamilie in Langenhain ausgesetzt

Am 1. Mai wurde am Straßenrand in Langenhain ein Umzugskarton gefunden, in dem sich eine Mutterkatze mit sechs frisch geborenen Katzenkindern befand. Der Karton war mit Heu ausgelegt und völlig durchgeweicht. Das Muttertier war in schlechtem Pflege- und Ernährungszustand.

Die Katzen kamen in das Tierheim Arche Noah, wo die Mutter ein Nest zur Versorgung ihrer Babys und dringend benötigte Nahrung bekam. Eines der Jungen überlebte die Nacht nicht.

Der Tierschutzverein Stadt- und Landkreis Gotha hat beim Veterinäramt Anzeige erstattet. Das Tierheim bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Kennt jemand das weiße Muttertier mit bläulichen Flecken? Finanzielle Hilfe zur Versorgung nimmt das Tierheim gern entgegen. Die Bankverbindung lautet IBAN: DE 44 8205 2020 0750 0226 20.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 03621/75 54 25.