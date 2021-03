Kein Rock zu Ostern auf dem Heuberg

Friedrichroda. Auftritt wegen der Pandemielage abgesagt. Musiker und Gastronomen hoffen auf Lockerungen im Lauf des Jahres

Das angekündigte Biergarten-Konzert mit den Polars am Ostersonntag auf dem Heuberg entfällt. Das Landratsamt habe die Veranstaltung coronabedingt untersagt, teilt Polars-Chef Willi Woigk mit. Musiker und Gastronomen hoffen auf Lockerungen, damit es am Sonntag, 18. April, von 13.30 bis 16 Uhr weitergehen kann. Im Laufe des Jahres sind weitere Sonntagsveranstaltungen geplant: So würde am 1., 9. und 30. Mai, 6. Juni, 25. Juli, 1. und 22. August, 12. September sowie am 17., 24. und 31. Oktober Alleinunterhalter Tommy spielen. Woigk und Band treten am 18. und 25. April, 13., 23. und 24. Mai, 13. und 27. Juni, 18. Juli, 8. und 29. August, 19. September sowie am 3. und 10. Oktober auf – vorausgesetzt es treten Lockerungen in Kraft.