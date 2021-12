Keine Spur vom Nikolaus

Victoria Augener schreibt über unsichtbare Bartträger und Kindheitstraumata.

Hat bei Ihnen am Montag auch der Nikolaus angeklopft? Einige Zipfelmützen habe ich unterwegs gesehen, den Wahrhaftigen mit Mantel und Rute aber nicht. Meine Nichte ging mit ihrer Kindergartengruppe im Dorf auf die Suche nach dem Bärtigen. Doch als sie zurückkehrten, waren die Stiefel gefüllt und vom Nikolaus keine Spur.

Dass der Nikolaus, dort nicht mehr persönlich auftaucht, hat in diesem Jahr nichts mit Corona zu tun. Man wolle die Kinder schlichtweg nicht verschrecken, heißt es. Denn mit den schweren Stiefeln und der tiefen Stimme bringt er die Kleinen oft erst einmal zum Weinen.

Dass man den Nikolaustag nicht zum Trauma für die Kinder machen will, kann ich verstehen. Ich kann mich an einige Schrecken aus meiner Kindheit erinnern. So drohte man Kindern in meinem Heimatdorf, die gläserne Sau würde sie in ihr Nest im Wald verschleppen, wenn sie nicht artig und allein unterwegs waren. Wie ich später herausfand, wollte man ursprünglich so die Kinder von dem Wald fernhalten, weil dort das Militär zugange war. Das ist viele Jahrzehnte her.

Weniger traumatisch sind in meiner Familie die Erfahrungen mit Nikoläusen und Weihnachtsmännern. Man erzählt sich heute noch, dass einer von ihnen auffälligerweise Omas Gartenstiefel trug.