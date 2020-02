Der Kreisvorsitzende der Liberalen, Christian Döbel, sagt das Treffen im Gasthaus Am Plan in Waltershausen ab.

Kein Treffen der Gothaer FDP

Das Treffen der Gothaer Liberalen und interessierter Bürger zu den neuesten Entwicklungen in der Thüringer Landespolitik am Freitag um 19 Uhr im Waltershäuser Gasthaus Am Plan findet nicht statt. Dies teilt der Gothaer Kreisvorsitzende Christian Döbel kurzfristig mit. Grund ist eine Ankündigung auf Facebook, die auch als Aufruf zu Protesten gegen das Treffen zu verstehen gewesen sei. Döbel befürchtet Störungen der offenen Gespräche. Allerdings sei die Gothaer FDP auch das falsche Ziel von Protesten. Der Kreisverband hatte bereits am Freitag, 31. Januar, einstimmig gegen eine Aufstellung Kemmerichs als Ministerpräsidenten-Kandidat votiert. Döbel erklärte, Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen.