Keine Durchfahrt in Gotha-Siebleben

Gotha. Diese Baustellen sollten Verkehrsteilnehmende in Gotha kennen.

Mit dem Wochenstart komme neue Baustellen auf Verkehrsteilnehmende in Gotha zu. Um Abwasser- und Gasanschlüsse herzustellen, wird ab Montag, 27. Juni, die Wiesengasse im Ortsteil Siebleben für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung informiert, soll die Baumaßnahme voraussichtlich am 8. Juli beendet sein.

Reparaturarbeiten an einem Abwasserschacht machen es nötig, dass ebenfalls ab Montag die Linksabbiegerspur in der Enckestraße in Fahrtrichtung Reyherstraße eingeschränkt wird. Die Reyherstraße soll derweil weiter befahrbar bleiben. Auch diese Baumaßnahme soll sich bis 8. Juli hinziehen. Verkehrsteilnehmende werden um erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Bereich gebeten.