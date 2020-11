Keine Gedenkveranstaltung in Gotha

In der Margarethenkirche soll es am 9. November Lichtinstallationen geben. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Die von der Stadt Gotha geplante Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am 15. November 2020 muss aus Gründen des Infektionsschutzes abgesagt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Nachholtermin sei für das kommende Jahr geplant. Auch in Zeiten der Pandemie sei dennoch ein stilles, individuelles Gedenken möglich. An der Kriegsgräberstätte auf dem Hauptfriedhof etwa könnten Blumen niedergelegt werden. Zum Verweilen und Gedenken laden außerdem am 9. November Lichtinstallationen in der Margarethenkirche am Neumarkt ein, wird weiter angekündigt.