Kiloweise Drogen, hohe Summe Bargeld und zwei Luxusautos im Kreis Gotha beschlagnahmt

Gotha. Polizei macht im Landkreis Gotha mutmaßliche Drogenhändler dingfest. Drei Männer kommen ins Gefängnis. Auf die Spur führte die Polizei ein Partnerschaftsstreit.

Etwa 14 Kilogramm Marihuana, 2,3 Kilogramm Amphetamin und 2,1 Kilo Haschisch. Zusätzlich 110.000 Euro Bargeld und zwei hochwertige Fahrzeuge der Oberklasse. Selbst diese Aufzählung ist nicht vollständig.

Die Polizei hat im Landkreis Gotha einen Erfolg gegen den Handel mit illegalen Drogen erzielt. Es sei „eine der größten Beschlagnahmen von Betäubungsmitteln und Bargeld der letzten Jahre im Landkreis Gotha“, teilte am Freitag eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion mit.

Drei Männer sitzen inzwischen per Haftbefehl im Gefängnis. Eine Frau, die vorläufig festgenommen worden war, ist wieder frei. Auf die Spur der Drogenhändler kam die Polizei nach eigenen Angaben durch einen Partnerschaftsstreit am späten Abend des 23. August.

Mutmaßlicher Dealer tauchte unter

Damals hätten ein Mann (31 Jahre, deutsch) und seine Lebenspartnerin (23, deutsch) so heftig gestritten, dass Polizisten anrückten. Dabei seien zunächst ein halbes Kilo Marihuana, andere Drogen und einige Tausend Euro gefunden und sichergestellt worden.

Die Frau wurde am 23. August vorläufig festgenommen, der Mann sei nicht mehr in der Wohnung gewesen. Ab da habe die Kripo nach dem 31-Jährigen gefahndet. Sein Untertauchen dauerte nicht lange, er sei am Morgen des Folgetages im Kreisgebiet festgenommen worden, einen konkreten Ort der Festnahme nannte die Polizei nicht.

Bald hätten die Ermittler Hinweise auf noch größere Drogenlager gehabt. Mehrere Wohnungen seien daraufhin durchsucht worden. Dabei wurden kiloweise Marihuana, Amphetamine und andere verbotene Substanzen beschlagnahmt. Außerdem hohe Bargeldsummen. Zwei weitere Beschuldigte seien ermittelt und im Stadtgebiet Gotha festgenommen worden – beides deutsche Staatsbürger, 22 und 28 Jahre alt.

Hinzu kommen die beiden Autos und andere Gegenstände, die laut Polizei vermuten lassen, dass auch Hehlerei vorliegen könnte.

