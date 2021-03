Die Sechsjährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Sechsjährige in Gotha angefahren

Gotha. Eine Sechsjährige ist bei einem Verkehrsunfall in Gotha schwer verletzt worden. Das Mädchen überquerte eine Straße und wurde dabei vom Citroen einer 60-Jährigen erfasst.

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in Gotha von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Kind habe am Dienstagnachmittag die Fußgängerfurt am Ekhofplatz überquert, als ein eine 60-jährige Citroen-Fahrerin vom Arnoldiplatz kommend mit ihrem Wagen abbog und das Mädchen anfuhr.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: