Kind in Gotha von Auto angefahren und verletzt

Gotha Der Junge wollte eine Straße in Gotha überqueren. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Am Dienstagnachmittag wurde ein Kleinkind in der Straße Am Wiegwasser in Gotha von einem Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der dreijährige Junge eigenständig die Straße überqueren, nachdem die Mutter ihn aus ihrem Fahrzeug hob.

Der kleine Junge lief los, eine 63 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie touchierte das Kind, welches dadurch leichte Verletzungen davon trug.

