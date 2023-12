Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Fahrerin kann nicht rechtzeitig bremsen Kind in Gotha von Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall in Gotha ist am Donnerstag ein zehnjähriger Junge verletzt worden.

Am Donnerstagnachmittag ist ein Kind in der Huttenstraße in Gotha von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 10 Jahre alte Junge eine Fußgängerampel passieren, obwohl für ihn offenbar das Lichtzeichen Rot galt.

Eine 42-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jungen. Er wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

