Auf der Insel in Günthersleben gibt es am 29. August ab 14 Uhr ein Kinderfest.

Kinderfest auf der Insel in Günthersleben

Günthersleben. Die Linke lädt ein und erwartet Bodo Ramelow.

Der Kreisverband Gotha der Partei Die Linke lädt mit dem Verein Kubixx am Dienstag, dem 29. August, von 14 bis 20 Uhr auf die Insel in Günthersleben zum Kinder- und Sommerfest ein, kündigt er an.

Ehrengast werde Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sein, der 17 Uhr erwartet werde. Neben Speisen und Getränken gebe es Live-Musik sowie einen Bücherstand.

Die Kinder könnten sich auf Fahrten mit der Kindereisenbahn, eine Hüpfburg und Bastelmöglichkeiten freuen.

