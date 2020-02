Der Gothaer Ortsteil Boilstädt ist bei Jung und Alt beliebt. In den letzten Jahren erlebte er einen Zuwachs an Einwohnern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindergarten belebt das Dorfgeschehen in Boilstädt

Lag es am Desinteresse oder daran, dass die Boilstädter rundum zufrieden sind? Diese Frage konnte am Dienstagabend bei der Einwohnerversammlung weder von den Vertretern der Gothaer Stadtverwaltung noch vom Ortsteilbürgermeister Jens Wehner (CDU) beantwortet werden.

Sanierter Kindergarten mit stabilen Betreuungszahlen

Lediglich zwölf Bewohner des Ortsteiles folgten der Einladung der Stadtverwaltung. „Scheinbar gibt es hier keine Probleme“, begrüßten Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und seine Amtsleiter die Anwesenden. Nach den Einwohnerversammlungen in den Stadtteilen Ost und West, die stark frequentiert waren, folgte nun Boilstädt.

Dort wurde im vergangenen Jahr die Kindertagesstätte Gänseblümchen saniert. Der Kindergarten ist laut Aussage von Kreuch zwar die kleinste Einrichtung in der Stadt Gotha, doch habe er stabile Kinderzahlen. Im vergangenen Jahr sei dort das Personal aufgestockt worden. „Eine Kita belebt das Dorfgeschehen“, ist das Stadtoberhaupt überzeugt.

Erarbeitung eines Planes zur Flächennutzung

In den letzten Jahren verzeichnete Boilstädt wachsende Einwohnerzahlen. Grund dafür ist auch das Wohngebiet. Doch mittlerweile fehlen ausreichende Bebauungsflächen, um ein weiteres Wohngebiet zu etablieren. Deshalb soll ein Flächennutzungsplan aufgestellt werden, der die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt für die nächsten 30 Jahre festlegt. „Wir brauchen kleinere Gebiete“, sagt Knut Kreuch.

Das Stadtoberhaupt informierte die Boilstädter auch über Investitionen in der Innenstadt. So erfuhren die anwesenden Bewohner, wie es mit der Umgestaltung des alten Busbahnhofes in der Mohrenstraße weitergeht und welchen Beitrag die Stadt zum Klimaschutz leistet. So soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. „Wir investieren hier sechs Millionen Euro“, erklärt der Oberbürgermeister.