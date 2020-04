Kindergarten-Neubau in Gotha-West wächst

Der Kindergarten-Neubau in Gotha-West nimmt Gestalt an. Fast fünf Millionen Euro investiert die Stadt Gotha – neben beinahe 3,2 Millionen Euro Eigenmitteln kommen 1,8 Millionen Euro aus einem Bundesförderprogramm für Kindergärten, ausgereicht vom Land Thüringen. 120 Kinder sollen ab August 2021 dort betreut werden – 80 im Kindergarten und 40 in der Krippe.