Kindergarten verwüstet - Maschinen für Tausende Euro gestohlen - 2000 Liter Diesel gestohlen

Gotha / Dachwig / Schwabhausen / Döllstädt. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Maschinen in Dachwig gestohlen

Die Gothaer Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Firma in der Straße "An der Waage" in Dachwig. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochabend gegen 18 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten aus dem Inneren verschiedene Maschinen im Wert von ca. 5.000 Euro. Der Schaden beläuft sich zu dem auf ca. 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0282342/2021) zu melden.

Kindergarten verwüstet

Ein oder mehrere Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten in der Bahnhofstraße in Döllstädt ein. Die Täter durchsuchten und verwüsteten den Innenraum und entwendeten offenbar ein billiges Mobiltelefon. Glücklicherweise entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0281999/2021) zu melden.

Ladendiebe festgenommen

Am Mittwoch kam es kurz nach 15.30 Uhr in einem Baumarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabhausen zu einem Ladendiebstahl. Die zwei Täter versuchten den Kassenbereich mit zwei Mischbatterien zu passieren, ohne dafür zu bezahlen. Ein mutiger Zeuge erkannte dies und stellte die 37 und 51 Jahre alten Männer. Das Beutegut hatte einen Wert von über 500 Euro. Die Polizei wurde umgehend informiert und nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Gegen sie wird nun u.a. wegen Ladendiebstahls ermittelt, sie konnten die Dienststelle am heutigen Tag verlassen.

Mobiltelefone in Gotha gestohlen

Mittwoch gegen 15 Uhr betrat ein Unbekannter ein Geschäft in der Gothaer Marktstraße, griff zwei Mobiltelefone aus der Auslage und flüchtete mit dem Beutegut. Bei den Smartphones handelte es sich um ein dunkelblaues Samsung Galaxy S20 und ein schwarzes Oppo A54 im Gesamtwert von ungefähr 800 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0281557/2021).

2000 Liter Diesel gestohlen

Im Zeitraum vom 1. Dezember, 17 Uhr, bis 2. Dezember, 6.30 Uhr, haben Unbekannte von einer Baustelle nahe Molschleben ungefähr 2.000 Liter Dieselkraftstoff aus geparkten Baustellenfahrzeugen entwendet. Die Polizei sucht auch hier Zeugen (Bezugsnummer: 0282066/2021).

