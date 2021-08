„Kinderhospiz Tambach-Dietharz ist für uns ein Rettungsanker“

Tambach-Dietharz. Ruhe finden können Angelika Ultsch und ihre schwerst behinderte Tochter Lena im Kinderhospiz Tambach-Dietharz.

Die 25-jährige Lena ist mehrfach schwerst behindert. Im Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz genießt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Angelika Ultsch (58) jeden Tag ihres Aufenthaltes. Unsere Zeitung unterhielt sich mit der gelernten Altenpflegerin aus dem fränkischen Küps-Theisenort über die Wichtigkeit von Kinderhospizen.

Wie sind Sie auf das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz gestoßen?

Wir sind bereits das achte Jahr hier. Aufmerksam geworden bin ich über eine Mutter, deren Tochter ebenfalls an MPS erkrankt ist. Sie war es, die mir das Kinderhospiz hier in Thüringen empfohlen hat.

Warum kommen Sie ins Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland?

Wir kommen hierher, weil die häusliche Pflege kräftezehrend ist. Ich bin alleinstehend. Hier im Kinderhospiz darf ich mich erholen. Lena wird super verwöhnt und gepflegt. Auch sie genießt jeden Aufenthalt hier.

Wie sieht Lenas Krankheitsbild aus?

Meine Lena ist schwerst mehrfachbehindert. Sie leidet an MPS-Typ III (Mukopolysaccharidose Typ III), das ist eine progredient verlaufende Krankheit. Das heißt, dass alles rückwärtsgeht. Was sie einmal erlernt hat, verliert sich wieder. Lena baut Stück für Stück ab. Die Krankheit hat sie von Geburt an, die Diagnose bekamen wir aber erst, als sie fünf Jahre alt war und seitdem ist alles anders. Zu Lenas Krankheitsbild gehört es auch, dass sie sehr laut schreit. Da nimmt man oft instinktiv Rücksicht auf die Nachbarn.

Bei heißen Tagen allerdings bringt uns das an die Grenzen. Ich halte die Fenster geschlossen und nach draußen können wir auch nicht. Es ist unerträglich. Manchmal fühle ich mich dann wie in einem Käfig in der eigenen Wohnung. Die Vollzeitpflege rund um die Uhr, egal ob Tag oder Nacht, muss ich zuhause allein stemmen. Dies mache ich auch von Herzen gern, weil ich mein Kind sehr liebe.

Ich weiß auch nicht, wie lange ich meine Lena noch habe. Da ist jeder Tag wunderschön, aber halt auch sehr anstrengend.

Warum ist es für Sie wichtig, dass es das Kinderhospiz gibt?

Hier im Kinderhospiz wird mir der Druck, der tagtäglich auf mir lastet, abgenommen. Ich muss mich um nichts kümmern. Es liegt in meinen Händen, was ich machen möchte und was nicht. Lena bekommt das Essen gereicht, sie wird nachts beruhigt, wenn sie nicht schlafen kann. Es ist jemand da, der mit ihr spielt und bei ihr für gute Laune sorgt. Das wäre zuhause so niemals möglich. Ohne das Kinderhospiz wäre ich oft am Ende meiner Kräfte. Dieses Haus ist unser Rettungsanker, für den ich unendlich dankbar bin. Das Kinderhospiz Mitteldeutschland ist gerade in Zeiten von Corona umso wichtiger für uns Betroffene.

Was unternehmen Sie dort gern?

Wir machen oft schöne Ausflüge. Ich stehe auf, wann ich es möchte, trinke entspannt meinen Kaffee und lese viel. Regelmäßig gehen wir zusammen mit anderen Gästen wandern. Der Krahnberg mit dem Bürgerturm oder auch der Große Inselsberg faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Wir sind auch schon zum Sonnenaufgang auf den Inselsberg gestiegen und haben dort bei minus fünf Grad Celsius Frühstück gemacht. Genial!

Was ist für Sie als Mutter das Besondere am Kinderhospiz?

Ich weiß, dass sich hier gut um Lena gekümmert und sie buchstäblich verwöhnt wird. Ich kümmere mich hier auch um mich selbst. Das kann ich sonst das ganze Jahr nicht. Ich gehe auch mal zur Massage oder rede mit einer Sozialpädagogin, um mir hier meine Sorgen und Nöte von der Seele zu reden. Ich kann weinen und lachen.

Hier bin ich einfach auch mal die Angelika, die sich gehen lassen kann, die abends auch mal ein Glas Wein trinkt. Es ist herrlich. Es sind die Kleinigkeiten, die unseren Aufenthalt hier für mich so besonders machen: Ich kann mitunter spontan unter die Dusche gehen, das ginge daheim einfach nicht. Ich kann dort Lena keine Minute aus den Augen lassen.