Musical-Projektchor des Kirchenkreises Waltershausen/Ohrdruf bei seinem Auftritt in Zinnowitz.

Kindermusical in Trinitatiskirche Ohrdruf

Ohrdruf. Kantor Theophil Heinke führt mit Mädchen und Jungen in Ohrdruf „In die Freiheit“ von Michael Wittig auf.

28 Kinder und Jugendliche aus dem Kirchenkreis Waltershausen/Ohrdruf werden am Samstag, 17. September, um 17 Uhr in der Trinitatiskirche Ohrdruf das Kindermusical „In die Freiheit“ von Michael Wittig aufführen. Gespielt und gesungen wird die immer wieder spannende Geschichte von Moses und der Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Die Zuhörer erwarte fröhlich singende Kinder mit echten Ohrwürmern, farbigen Kulissen und bunten Kostümen. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke aus Waltershausen. Der Eintritt zu dieser Aufführung ist frei, es wird um eine Kollekte für dieses Kindersingprojekt des Kirchenkreises erbeten. Dessen Musical-Projektchor hatte das Stück unter anderem in Zinnowitz aufgeführt.