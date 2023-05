Kindertag mit neuem Café im Tierpark Gotha

Gotha. Was alles geboten wird: Schaufütterungen gehören dazu.

Erlebnisreiche Stunden erwarten Besucher am Donnerstag, dem 1. Juni, von 10 bis 18 Uhr im Tierpark Gotha anlässlich des Internationalen Kindertages. Das kündigt die Kultourstadt Gotha als Betreiber der Einrichtung an. Als zusätzliches Angebot locke bereits vom 24. Mai bis 4. Juni eine kleine Hüpfburgenlandschaft in die Erlebniswelt am „Kleinen Seeberg“.

Neugierige erfahren am 1. Juni bei den Schaufütterungen viel Wissenswertes über die Erdmännchen (11.30 Uhr), die Pelikane (12 Uhr) und die Zwergotter (14.30 Uhr) und können die tierischen Bewohner zudem ganz nah erleben. Im kürzlich fertiggestellten Bauernhof lassen sich die Laufenten beobachten, die sich in ihrer grünen Idylle bereits ganz wie zu Hause fühlen.

Kutschfahrten und die Hüpfburgen lassen keine Langeweile aufkommen, und dank des neu eröffneten Tierpark-Cafés ist auch für den großen und kleinen Hunger gesorgt. Der Abenteuerspielplatz und der Streichelzoo ergänzen das umfangreiche Angebot.

Der Tierpark Gotha befindet sich am Töpfleber Weg 2 und hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro sowie für Kinder (drei bis 15 Jahre) fünf Euro.