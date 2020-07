Zum Kinobesuch wurden die jungen Besucher in die Stadtkirche in Waltershausen eingeladen.

Kino auf Kirchenbänken in Waltershausen

Zu sommerlichem Filmgenuss trafen sich am Wochenende die Bewohner Waltershausens. Nachmittags in der Stadtkirche und abends auf dem Marktplatz wurden zwei Filme ausgestrahlt – mit viel Anklang, wie Christian Döbel, Initiator des Netzwerks Heimatshoppen verrät. Mit dem Sommerkino wurde auf das Einkaufs-Event Heimatshoppen aufmerksam gemacht, das am 19. September in Waltershausen stattfinden soll.

Die Kirchbänke der 300 Jahre alten Stadtkirche Waltershausens wurden am Samstagnachmittag zu Kinositzen für kleine Besucher. Für sie wurde der Film „Der kleine Drache Kokosnuss“ gezeigt. Alle gut 100 freigegebenen Plätze seien von Kindern und deren Eltern besetzt worden, heißt es. Insgesamt verfüge die Stadtkirche über etwa 1200 Sitzplätze. „Dabei wurde die Anzahl aufgrund der Abstandsbestimmungen zwar deutlich reduziert, aber wir mussten niemand abweisen“, freut sich der Initiator Christian Döbel und fügt an, „wichtig ist mir, unseren Kindern ein schönes Erlebnis zu bieten und nicht nur darüber zu reden.“

Film vom Evangelischen Medienzentrum Neudietendorf

Den Film stellte das Evangelische Medienzentrum Neudietendorf zur Verfügung, für den optimalen Klang sorgte das TMR-Radio aus Waltershausen. Abends dann schloss „Das perfekte Geheimnis“ den Kinotag ab. Der Film wurde nach einer zügigen Umbauaktion auf dem Marktplatz gezeigt. „Auch hier mussten wieder umfangreiche Hygienemaßnahmen getroffen werden, trotzdem waren mehr Leute da als letztes Jahr“, so Christian Döbel.

Zur zweiten Auflage des Waltershäuser Sommerkinos wurden zudem ein Bierwagen organisiert. Für Essensangebote sorgte Jessika Fischer vom Café Sisters.

„Wir werden uns durch Corona nicht unterkriegen lassen und planen bereits weitere Veranstaltungen im Sommer“, kündigt Christian Döbel Pläne für ein Open-Air-Konzert sowie eine weitere Kinoveranstaltung an.

Auch dann sollen die Zuschauer durch Online-Abstimmungen aktiv an der Filmauswahl beteiligt werden. Ein mehrfacher Wunsch sei bisher der Film „Bohemian Rhapsody“ gewesen.