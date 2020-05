Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kita-Fahrplan für den Landkreis Gotha steht fest

Der Fahrplan für die Wiederöffnung der Kitas im Landkreis steht: In einer gemeinsamen Beratung haben sich Landrat Onno Eckert (SPD), die Bürgermeister und Vorsitzenden von Verwaltungsgemeinschaften verständigt, die Wiederöffnung der Kindertagesstätten im Landkreis Gotha weitgehend einheitlich und planbar für die Eltern vorzubereiten. Das teilt das Landratsamt nach einer Beratung dazu am Donnerstag mit.

Bei insgesamt 76 Einrichtungen ist es allerdings notwendig, den jeweiligen Gegebenheiten einrichtungs- und bedarfsgerecht zu entsprechen. Danach nimmt die Mehrheit der Städte und Gemeinden am Montag, 25. Mai, den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas auf. Lediglich die Einrichtungen der Stadt Gotha und der Gemeinde Bad Tabarz starten bereits ab 18. Mai, in der Landgemeinde Hörsel beginnt der Betrieb ab 2. Juni.

Wie der eingeschränkte Regelbetrieb in der jeweiligen Einrichtung aussehen wird, darüber informieren Träger und Kommune die Eltern eigenständig, heißt es weiter. Die konkreten Bedingungen, unter denen Kindertagesstätten jetzt vom Notbetrieb zum eingeschränkten Regelbetrieb übergehen können, habe das Bildungsministerium erst am Mittwoch, 13. Mai, definiert.

Deshalb bedürfe es trotz achtwöchiger Schließzeit der Einrichtungen einer weiteren kurzen Vorbereitungsphase, um die Konzepte zur Wiederöffnung der jeweiligen Einrichtung an die konkreten Hygienevorgaben und Ablaufhinweise des Landes anzupassen.

„Die Gemeinden oder deren Einrichtungsträger haben eine Vielzahl von neuen Kriterien umzusetzen, angefangen von konstanten Gruppeneinteilungen mit jeweils festem Erzieherstamm, mit festen Plätzen für Kinder innerhalb der Gruppenräume bei der Mittagsruhe bis hin zu Bewegungsregelungen innerhalb der Einrichtung oder der Einbeziehung neuer Räumlichkeiten auch abseits der bisherigen Kitagebäude“, skizziert Landrat Onno Eckert die organisatorische Herausforderung, vor der die Verantwortlichen vor Ort stehen.

Den frühen Start des Kita-Betriebs in den Städten Gotha und Bad Tabarz wertet der Landrat angesichts des Beginns in der kurzen Feiertagswoche als Projektöffnungen.