Klängen lauschen in der Ohrdrufer Region

Durch das Ohrdrufer Land zieht es die MDR-Moderatorin Peggy Patzschke. In der Sendung „Unterwegs in Thüringen", die am 3. April ausgestrahlt werden soll, geht es um Regionen in Thüringen, die auch mal anders klingen.

Ein Kamerateam ist im Schloss Ehrenstein in Ohrdruf unterwegs, daneben werden Aufnahmen am Tobiashammer und in der Thüringeti in Crawinkel erstellt. Natürlich darf auch die Blasmusik nicht fehlen, dafür sorgen die Wölfiser Blasmusikanten, die über den Landkreis Gotha hinaus bekannt sind.

Doch Ohrdruf ist auch mit Johann Sebastian Bach eng verbunden, denn das Genie lebte bis zu seinem 15. Lebensjahr in der Stadt. Unterwegs-Reporterin Peggy Patzschke lauscht den Klängen, die über der Region schweben. So kommt sie auf ihrem Rundgang an kleine Orgelstationen in der Stadt vorbei, hört im Technischen Denkmal den Hammerschlägen zu und geht auf Safari über die weiten Hügel der Thüringeti. Natürlich dürfen die Kesselpauken und Blasinstrumente der Wölfiser Musiker nicht fehlen. Höhepunkt ist ein Ausflug zum Falkenstein, dem größten Kletterfelsen im Freistaat.

Bis zum Montag, 15. März, ist das Kamerateam in der Ohrdrufer Region unterwegs.