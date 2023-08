Klaviermusik im Schloss Molsdorf

Molsdorf. Das deutsch-japanische Klavierduo „FourTe“ spielt am 3. September im Schloss Molsdorf.

Zu einem kleinen Sonntagskonzert auf Schloss Molsdorf sind musikbegeisterte Besucher aus dem Landkreis Gotha eingeladen. Am Sonntag, 3. September, spielt das deutsch-japanische Klavierduo „FourTe“.

Das Klavierduo wurde 2014 in Weimar von den Pianisten Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi gegründet. Der Name setzt sich aus dem englischen Wort „four“ (vier) und dem japanischen „Te“ (Hand) zusammen. Die Künstler werden in Molsdorf jeweils 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr Einblicke in ihr Schaffen geben. Im Mittelpunkt steht die Farbvielfalt des Klavierklangs, den sie hörbar machen wollen. So verknüpfen sie asiatische und europäische Klangäste­thik virtuos in eigenen Kompositionen. Der Eintritt ist frei.