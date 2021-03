Kleiderbasar in Mühlberg auf Juni verschoben

Mühlberg. Angesichts des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie kann der ursprünglich für März geplante Kleiderbasar des Fördervereins der Kindertagesstätte Waidspatzen in Mühlberg nicht stattfinden. Er wird laut Verein auf den Juni verschoben. Voraussichtlich am 18. Juni ist ein Abendverkauf vorgesehen, und am 19. Juni sollen vormittags Baby- und Kindersachen angeboten werden. Genauere Informationen werde es rechtzeitig vorab geben.