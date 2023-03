Kleine Forscher stellen in der Gothaer Stadtbibliothek aus

Gotha. Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren haben in den letzten Monaten gemeinsam gebaut, getüftelt und programmiert. Nun stellen sie ihre Ergebnisse vor.

Die First Lego League Explore Saison 2022/23 der RoboThek und des Schülerforschungszentrums wird am Samstag, den 25. März, in der Stadtbibliothek Gotha mit einer Ausstellung abgeschlossen. Das weltweite Bildungsprogramm, das in deutschsprachigen Ländern von Hands on Technology e.V. veranstaltet wird, bietet einen kindgerechten und spielerischen Einstieg in die Welt der Forschung.

Vier Teams von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren haben in den letzten Monaten gemeinsam gebaut, getüftelt und programmiert. Nun stellen die Kinder ihre Ergebnisse vor Gutachter und Publikum vor. Die Modelle und Plakate werden in der RoboThek ausgestellt. Ab 11.30 und bis 13 Uhr ist die Ausstellung für Publikum offen.