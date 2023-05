Kleine Würmelis mit großer Wirkung in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Der Wurmverein Tambach-Dietharz lädt interessierte Besucher am 13. Mai zu einem Tag der offenen Tür auf seine Anlage ein.

Seit mehr als 30 Jahren sorgen Millionen arbeitsame Tierchen dafür, dass aus dem Biomüll in Tambach-Dietharz beste Humuserde wird, die über die Kreisgrenzen hinaus bei vielen Kleingärtnern beliebt ist. Unter dem Motto „Hast Du Würmer, bist Du nicht allein!“ kümmert sich der Verein zur Förderung vermitativer Abfallverwertung und Humusproduktion um die Betreibung der Wurmanlage, die am Samstag, 13. Mai, wieder für die Besucher geöffnet hat.

Nachdem im vergangenen Jahr coronabedingt die Anlage geschlossen bleiben musste, sind die Wurmfreunde um Vereinsvorsitzenden Günter Hebestreit besonders froh, dass sie ihren beliebten Tag der offenen Tür den Besuchern wieder anbieten können. An diesem Tag kann von 13 bis 17 Uhr das Vereinsgelände besichtigt werden. Die Vereinsmitglieder bieten Führungen an und stehen für Fragen zur Humusproduktion bereit.

Natürliche Verarbeitung von organischem Abfall war Auslöser für Gründung

1991 gründete sich der Wurmverein. Auslöser war es, den organischen Abfall der Stadt Tambach-Dietharz auf natürliche Weise zu verarbeiten. Damit wollte der Verein etwas tun gegen die wachsenden Müllberge in der Stadt. Unterstützung fand der Wurmverein ein Jahr später beim Umweltamt des Landratsamtes und konnte somit die Anlage für vermitative Abfallverwertung in Betrieb nehmen. Zunächst wurden auf dem Gelände, welches ihnen die Stadt zur Verfügung stellte, Boxen aufgestellt, die sie mit Humuswürmern der Gattung Eisenia foetida bestückten.

Günter Hebestreit kann sich noch gut daran erinnern. „Wir hatten uns die Tiere von Züchtern an der Ostsee besorgt, aber auch aus Baden-Württemberg und Hessen“, erzählt Hebestreit. Am Anfang wurde der Biomüll noch aus der Stadt angeliefert, doch seit geraumer Zeit muss der Wurmverein den Biomüll von der Bufleber Deponie dazu kaufen. Mehr als 30 Prozent Plasteanteil befinden sich in den angelieferten Abfällen. Entsorgen und Aussortieren müssen es die Vereinsmitglieder. Und das ärgert den Vereinschef, denn was beim Umheben des Biomülls in den angelegten Mieten hervorkommt, hat mit organischen Abfall nichts zu tun. Babywindeln, Eisenteile, Glas, Gummi, Hygieneartikel, Folien und Plaste sowie Restmüll sind dort zu finden. Die sind nicht nur schädlich für die Wurmkultur, sondern bereiten dem Wurmverein zusätzlich Arbeit.

Der Humuswurm (Eisenia foetida) passt sich jedem Nährboden an und stellt als „Allesfresser" wenig Ansprüche. Er lässt sich leicht halten. Foto: Conny Möller

Wurmhumus wird in drei Körnungen angeboten

Im Herbst des vergangenen Jahres hat der Verein eine neue Wurm-Miete angelegt. Ein Vierteljahr brauchen die Humuswürmer bis sie die Abfälle verwertet haben, erklärt Hebestreit. Mittlerweile leben in den Mieten mehr als 20 Millionen Humuswürmer. Die Würmelis, wie sie vom Verein liebevoll genannt werden, veredeln dabei zehn Liter Abfall in einen Liter Humus. Dieser wird Bioverm genannt. Der Humus wird im Anschluss in einer Siebanlage durchgesiebt. Drei Körnungen bietet der Wurmverein zum Verkauf an. Vom feinen bis zum groben Humus ist alles dabei.

Der Wurmverein hat derzeit 22 Mitglieder, die mittlerweile auch ins Alter gekommen sind. Deshalb hofft Günter Hebestreit, dass sich auch Jugendliche für den Wurmverein und seine Arbeit begeistern können. „Denn wir brauchen Leute, die mithelfen“, sagt der Vereinsvorsitzende.