Kleinkunstfestival mit offener Bühne in Friedrichroda

Friedrichroda. Das Kuramt der Stadt Friedrichroda ruft Akteure aller Art zum Mitwirken auf.

Ein Kleinkunstfestival will die Stadt Friedrichroda am Samstag, 6. August, ab 11 Uhr zum ersten Mal in der Innenstadt ausrichten. Kulturelle Vielfalt soll es bieten, dazu eine Show auf offener Bühne („Open Stage“), in der Künstler oder Gäste spontan auftreten können, teilt Annett Fuchs vom Kuramt mit. Dessen Mitarbeiter haben einen Aufruf gestartet. Sie wenden sich an alle „Kleinkünstler“, ob Comedian, Sänger oder Tanzgruppe, dabei mitzuwirken. Der Phantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Bewerbung mit kurzer Vorstellung kann ab sofort an das Kur- und Tourismusamt Friedrichroda gesendet werden: Hauptstraße 55, 99894 Friedrichroda, E-Mail: info@friedrichroda.de, Telefon: 03623 / 33200.