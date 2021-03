Kleinrettbach ab heute gesperrt

Am Mittwoch, dem 17. März beginnen in Kleinrettbach Sanierungen an Schachtabdeckungen. Damit werden Mängel aus einem vorangegangenen ersten Bauabschnitt abgestellt. Da die Deckel in der Straßenmitte sind, ist ein Vollsperrung der Durchfahrt unumgänglich. Die Bauarbeiten beginnen von Süden aus gesehen unmittelbar hinter der Einmündung in das Wohngebiet „Zur Kindelburg“. Die neue Bushaltestelle ist mit einbezogen. Die Fläche vor dem Hofladen der Agrar GmbH Gamstädt dient als Ersatzhaltestelle. Der Ort wird nur aus Richtung Norden angefahren. Wer den Bus nutzen möchte, muss bis zum Hofladen laufen. Die Umleitung führt in beiden Richtung über Großrettbach und Grabsleben zur B7, teilt Bürgermeister Christian Jacob (CDU) mit.