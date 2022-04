Klettern lernen am Roten Turm

Bad Tabarz. Das Kuramt Bad Tabarz lädt am 30. April zum Kurs im Felsklettern ein. Er ist geeignet auch für Unerfahrene ab zwölf Jahren.

Das Kuramt Bad Tabarz bietet am Samstag, 30. April, den nächsten Klettereinführungskurs an. Treffpunkt dafür ist um 10 Uhr am Kukuna in der Lauchagrundstraße 12a. Der Kurs am Roten Turm richtet sich an Kletterer, die wenig bis keine Erfahrungen im Klettern am Fels haben. Es werden grundlegende Sicherungstechniken und Sicherheitsstandards gelernt. Der Kurs ist für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene geeignet. Die Kosten betragen 45 Euro pro Person. Die Gruppengröße liegt zwischen sechs und maximal zwölf Teilnehmern. Es wird gebeten, bewegungsfreundliche, witterungsbeständige Kleidung und eigene Getränke mitzubringen.

Anmeldungen in der Touristinformation, Telefon: 036259/56 00