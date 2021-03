Klimaaktivisten melden sich zu Wort

„Klima ist wichtig“, malen Lilo Offhaus, Wolf Hagen Joost und Tyra Falta (von links) auf das Pflaster des Ekhofplatzes. Die Klimaaktivisten „Fridays for Future“ melden sich nach monatelanger Unterbrechung in Gotha am Donnerstag zu Wort. Mit einer Malaktion machen sie auf den globalen Klimastreik-Tag am Freitag, 19. März, aufmerksam: coronakonform in kleinen Gruppen verteilt an mehreren Stellen zwischen Eisenacher Straße und Arnoldiplatz. Die Malerei soll noch am Freitag zu sehen sein, sagt Selina Franke, eine Sprecherin des Bewegung in Gotha.