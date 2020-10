Klub Galletti in Gotha schließt für immer

Nach nun zehn Jahren des Betriebes stellt die Volkssolidarität zum Jahresende den Betrieb des Gothaer Klubs Galletti in der Jüdenstraße ein. Dies teilt der Landesverband mit. Trotz der hohen Bekanntheit der Einrichtung und einem breiten Veranstaltungsangebot sei der Klub nur mit einem hohen Unterstützungsbeitrag durch den Sozial- und Wohlfahrtsverband zu betreiben.

Bisher investierte der Verband mehr als 300.000 Euro an diesem Ort. Förderungen wurden gewährt, andere wichtige Unterstützungen, die für einen langfristigen Betrieb nötig gewesen wären, blieben verwehrt.

Die zeitweise Schließung der Einrichtung in diesem Jahr habe die Situation ebenfalls nicht verbessert. Daher hat sich der Landesvorstand entschließen müssen, nun andere Wege in der Betreuung der eigenen Mitglieder in Gotha zu gehen. Am Dienstagnachmittag wurde eine Vereinbarung mit dem Verband der Behinderten des Kreises Gotha unterzeichnet. Deren Begegnungsstätte in der Damaschkestraße in Gotha werde mit genutzt. Bevor der Klub Galletti endgültig schließe, seien weihnachtliche Treffen der Mitgliedergruppen im zugelassenen Rahmen möglich.

Das gesamte Team des Galletti habe ab 2021 neue Aufgaben übernommen und werde weiterhin bei der Volkssolidarität beschäftigt, versichert der Landesverband.