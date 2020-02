Klüpfel und Kobr in Gotha: Jeder Tag ist ein Thriller

Volker Klüpfel und Michael Kobr gehen mit ihrem ersten Thriller auf Lese-Tour. Härter und spannender als alles, was sie zuvor veröffentlicht haben, soll ihr neuer Titel „Draussen“ sein. Am Dienstag, 11. Februar, lesen die Autoren daraus im Kulturhaus Gotha.

Was hat bei Ihnen beiden bisher den größten Nervenkitzel im Leben ausgelöst?

Klüpfel: Mit Michi ist jeder einzelne Tag ein Thriller!

Kobr: Oh, wusste gar nicht, dass du mich so aufregend findest. Also mir hätte man in Paris mal beinahe meine Spiegelreflexkamera gestohlen. Glaub ich zumindest. Das war ganz schön aufregend. Ehrlich!

Ende 2019 ist Ihr erster Thriller „Draussen“ herausgekommen. Worum geht es in dem Buch?

Klüpfel: Abstrakt gesehen ist es eine Coming-of-Age Geschichte eines Mädchens, das zur jungen Frau heranwächst. Allerdings unter Extrembedingungen: Sie muss die erlernten Kampfkünste dazu benutzen, um für ihr Leben zu kämpfen.

Sie sind insbesondere für ihre Krimireihe um Kommissar Kluftinger bekannt. Wie kommt man da zum Thriller-Genre?

Klüpfel: Also, so weit ist es ja gar nicht. Wenn man bei Kluftinger den Humor weglässt, hat man einen Krimi. Dann noch den Ermittler weg, keine Tat im eigentlichen Sinne, die es aufzuklären gilt, sondern eher ein Geheimnis, das in der Vergangenheit liegt und die Leben der Protagonisten bedroht – und schon hat man einen Thriller.

Kobr: Es war einfach wunderbar erholsam, sich ganz neue Hauptfiguren ausdenken zu können, die nicht schon je eine komplette Lebensgeschichte mit sich rumschleppen.

Gibt es ein weiteres Genre, das Sie mal angehen wollen?

Klüpfel: Ja, experimentelle Lyrik. Nein, Quatsch, ich glaube, wir haben so ziemlich die Genres, die uns Spaß machen – Humor und Spannung. Liebesromane sollen andere schreiben. Obwohl…

Kobr: Mal sehen, vielleicht müsste da ja auch mal ein Kinder- oder Jugendbuch geschrieben werden.

Dass Autoren gemeinsam an Büchern schreiben, ist ungewöhnlich. Wie läuft die kreative Zusammenarbeit zwischen Ihnen ab?

Kobr: Ja, das ist auch wirklich nicht ganz einfach. Zusammen kreativ sind wir eigentlich nur beim Konzipieren der Geschichten. Da arbeiten wir zusammen, normalerweise per Skype. Das ist für uns besser als wenn wir uns ständig in real sehen. Ja, und dann teilen wir das Besprochene in Szenen auf, abwechselnd bringen wir die zu Papier und schicken sie uns gegenseitig zur Korrektur.

Bleibt es vorerst beim Thriller-Debüt oder können sich die Fans von „Draussen“ auf weitere Thriller von Ihnen freuen?

Klüpfel: Nachdem es so super läuft, werden wir das bestimmt auch weiterhin machen. Aber nicht nur das. Wir haben noch ein paar Überraschungen im Köcher.

Kobr: Aber im Moment sind wir erst mal am nächsten Kluftinger.

Was kann das Gothaer Publikum von Ihrer Lesung erwarten?

Klüpfel: Die Herausforderung war diesmal, ein Programm zu kreieren, das zwar den Thriller vorstellt, aber trotzdem über weite Strecken auch einfach sehr lustig und unterhaltsam ist. Wenn man die Reaktionen bisher als Gradmesser nimmt, scheint dieser Spagat gelungen.

Kobr: Wichtig ist uns einfach immer, dass die Leute einen netten und locker-unterhaltsamen Abend haben. Wir werden uns Mühe geben – und freuen uns schon sehr auf Gotha.