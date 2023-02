Ehrung zum Todestag von Hugo Mairich an der Wasserkunst durch Jürgen Becker (links) und Siegfried Stech von den Leinakanal-Freunden (Archivbild).

„Knäschtabend“ in Gotha rück Hugo Mairich ins Blickfeld

Gotha. Der Briefmarken-Sammler-Verein Gotha startet seine Vortragsreihe im Club „Galletti“.

Über Briefmarken lässt sich gut reden, auf Goth’sch: knätschen. Unter diesem Motto verbindet der Briefmarken-Sammler-Verein Gotha (BSV) Knätschabende mit einer Vortragsreihe. Referenten werden zu Themen zur Geschichte Gothas, Thüringens, zu Briefmarken oder Münzen Einblicke geben, kündigen Wolfgang Möller (Freundeskreis Leinakanal) und Bernd Planke, Vorsitzender des Briefmarken-Sammler-Vereins Gotha, an.

Zum Auftakt am Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr, hält Jürgen Becker vom Verein des Freundeskreises Leinakanal im Club „Galletti“ einen Vortrag zu Hugo Mairich. Unter Federführung des Tiefbauingenieurs Mairich (1865-1902) wurde in Gotha die Innenstadt gepflastert und die Kanalisation verlegt, die alte Tambacher Talsperre gebaut, entstand die Wasserkunst in Gotha 1895.

Referent Jürgen Becker arbeitet derzeit an einer umfangreichen Monografie über Mairich. Der Freundeskreis Leinakanal stellt bis 4. März in der Bau-Fachschule Dokumente aus dem Leben und Wirken Mairichs aus.

Knätschabend mit Vortrag über Hugo Mairich: Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr im Club „Galletti“, Gotha, Jüdenstraße 44.