Gotha. Es gibt laut einem Bericht breit aufgestellte Neonazi-Strukturen in Region Gotha. Das Innenministerium gibt den Personenkreis im unteren dreistelligen Bereich an.

Knapp 150 rechts motivierte Straftaten in zwei Jahren im Kreis Gotha

In Gotha und im Umlande gibt es eine Neonazi-Szene, die thüringenweit mit den höchsten Anteil an organisierten Strukturen und extrem rechten Musikprojekten aufweist. Diese stellt Katharina König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, fest. Die Abgeordnete hatte die Landesregierung zur Entwicklung der örtlichen Szene in den Jahren 2018 und 2019 befragt, wie auch schon zuvor für die Jahre 2015 bis 2017.